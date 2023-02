Samsung Galaxy Watch4: prezzo FRANTUMATO su Amazon

10 February 2023 – 10:40

A grande richiesta torna il Samsung Galaxy Watch4: se te l’eri perso la scorsa promo, ora su Amazon lo acquisti a soli 183€: ecco il link.

The post Samsung Galaxy Watch4: prezzo FRANTUMATO su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico