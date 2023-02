Samsung Galaxy A53: sconto immediato di 130€ con Amazon

10 February 2023 – 10:23

Amazon è davvero geniale: in questo momento acquisti il nuovo Samsung Galaxy A53 5G con uno sconto immediato di 130€ e tasso zero.

The post Samsung Galaxy A53: sconto immediato di 130€ con Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico