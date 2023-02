Polo Strategico Nazionale: 374 milioni per la migrazione

10 February 2023 – 15:57

Con lo stanziamento di circa 324 milioni di euro può iniziare il processo di migrazione di dati e servizi delle PA sul Polo Strategico Nazionale.

The post Polo Strategico Nazionale: 374 milioni per la migrazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico