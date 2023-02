Libero Mail e Virgilio Mail: più spazio e mesi gratis

10 February 2023 – 18:34

Italiaonline ha comunicato i ristori per il disservizio: 20% di spazio in più per gli utenti free e sei mesi di abbonamento per gli utenti premium.

Fonte: Punto Informatico