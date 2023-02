Windows 11: Microsoft conferma il bug delle app DirectX

9 February 2023 – 12:05

Microsoft ha confermato il bug, relativo alle app DirectX su computer con hardware Intel, introdotto con l’aggiornamento cumulativo di novembre 2022.

