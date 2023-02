Sanremo 2023: Fedez strappa la foto del vice ministro Galeazzo Bignami e le altre gif della seconda serata

9 Febbraio 2023 – 9:20

Dopo le polemiche per Blanco per le rose distrutte arrivano quelle per Fedez che, in diretta a Sanremo 2023, strappa la foto in divisa nazista del vice ministro Galeazzo Bignami

Fonte: Wired