Ransomware ESXiArgs: nuova versione più pericolosa

9 February 2023 – 12:52

La nuova versione del ransomware ESXiArgs impedisce il ripristino delle macchine virtuali e può cifrare i file anche se il servizio OpenSLP è disattivato.

