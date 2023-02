Microsoft integra Adobe Acrobat PDF in Edge

9 February 2023 – 10:30

A partire dal mese di marzo, l’attuale visualizzatore PDF di Microsoft Edge verrà sostituito da quello di Adobe Acrobat che offre una migliore qualità.

