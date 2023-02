Medusa: nuova versione della botnet con ransomware

9 February 2023 – 16:07

Una nuova versione della botnet Medusa, basata sul codice di Mirai, include un modulo ransomware che applica la crittografia AES a 256 bit.

Fonte: Punto Informatico