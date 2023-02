Logitech MX Master 3S, un fantastico mouse per Mac e iPad con 36€ di sconto (Amazon)

9 Febbraio 2023 – 22:45

Logitech MX Master 3S è un velocissimo mouse wireless per Mac e iPad: puoi averlo con un gran sconto su Amazon.

The post Logitech MX Master 3S, un fantastico mouse per Mac e iPad con 36€ di sconto (Amazon) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico