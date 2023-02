iPhone 14: riparabilità e dissipazione migliorate

9 Febbraio 2023 – 19:45

Richard Dinh di Apple afferma che il nuovo design interno di iPhone 14 e 14 Plus migliora non solo la riparabilità, ma anche la dissipazione.

The post iPhone 14: riparabilità e dissipazione migliorate appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico