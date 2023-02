Disney+: licenziamenti per 7.000 dipendenti

9 February 2023 – 13:24

Con la presentazione dei risultati fiscali dell’ultimo trimestre, Disney+ ha annunciato che licenzierà 7.000 dipendenti per ridurre i costi.

Fonte: Punto Informatico