AGCM chiede la chiusura del sito Bompiano.com

9 February 2023 – 18:20

AGCM ha chiesto al registrar Namecheap di revocare il dominio del sito Bompiano.com, in quanto utilizzato per truffare i consumatori.

