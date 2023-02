Zoom licenzierà il 15% della sua forza lavoro

8 February 2023 – 15:18

L’amministratore delegato Eric Yuan di Zoom ha annunciato che l’azienda licenzierà 1.300 persone circa, ovvero il 15% della forza lavoro.

The post Zoom licenzierà il 15% della sua forza lavoro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico