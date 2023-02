Scuola, le proposte alle elezioni regionali del Lazio

8 February 2023 – 17:30

Dallo psicologo scolastico al riutilizzo e l’ammodernamento di immobili pubblici in disuso o abbandonati per creare spazi di coworking dedicati e gestiti da under 35, i candidati si sfidano sul campo del futuro delle nuove generazioni

Fonte: Wired