OnePlus 11 5G su Amazon: offerta con auricolari

8 Febbraio 2023 – 19:45

Il OnePlus 11 5G può essere ordinato su Amazon, eventualmente approfittando dello sconto di 179,00 euro per il bundle con gli auricolari Buds Pro 2.

The post OnePlus 11 5G su Amazon: offerta con auricolari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico