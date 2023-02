Horizon Worlds: accesso ai minorenni da marzo?

8 February 2023 – 12:41

A partire dal mese di marzo, Meta potrebbe consentire l’accesso a Horizon Worlds anche agli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni.

