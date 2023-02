ConciliaWeb anche per i disservizi di DAZN

8 February 2023 – 18:53

Dal 1 febbraio 2023 è possibile utilizzare la piattaforma ConciliaWeb per la risoluzione delle controversie con i fornitori dei servizi di streaming.

