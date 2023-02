Wired Next Fest: festeggia i 10 anni e riparte da Rovereto

7 February 2023 – 11:30

Nato nel 2013 come manifestazione pubblica e gratuita, il festival di Wired è diventato un punto di riferimento dell’innovazione in Italia. Il 6 e 7 maggio prima tappa dell’anno in Trentino

Fonte: Wired