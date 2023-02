Scoperto un malware in una popolare mod di Final Fantasy 14

7 February 2023 – 10:26

All’interno di GSHADE, popolare mod di Final Fantasy 14, è stato individuato un malware: ecco cosa è successo.

Fonte: Punto Informatico