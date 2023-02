PS5 disponibile su Amazon con secondo DualSense: ecco il nuovo bundle

7 February 2023 – 21:16

La PS5 Standard Edition è tornata disponibile su Amazon. Merito del debutto del nuovo bundle che include il secondo DualSense.

The post PS5 disponibile su Amazon con secondo DualSense: ecco il nuovo bundle appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico