Intelligenza artificiale, come donare la propria voce a chi ha disabilità vocali

7 February 2023 – 14:48

Si chiama Voice for purpose la piattaforma, disponibile in 5 lingue, che sfrutta l’Ai per permettere agli utenti di registrare e richiedere un modello vocale in base a età, genere e lingua

Fonte: Wired