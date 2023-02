Disney censura un episodio dei Simpson a Hong Kong

7 February 2023 – 16:16

Disney ha rimosso dal servizio di streaming l’episodio dei Simpson in cui c’è un riferimento ai campi di lavoro forzato nella regione dello Xinjiang.

