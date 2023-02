DAZN in touchdown: accordo di 10 anni con la NFL

7 February 2023 – 17:58

Prima il Super Bowl, poi tutti gli incontri della NFL: touchdown di DAZN, grazie alla collaborazione decennale siglata con la lega.

Fonte: Punto Informatico