A San Valentino usa Carta YOU: paghi dopo 7 settimane

7 February 2023 – 12:30

A San Valentino non risparmiarti con i regali, con Carta YOU hai una carta di credito con pagamento differito gratuito fino a 7 settimane.

The post A San Valentino usa Carta YOU: paghi dopo 7 settimane appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico