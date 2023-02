The Last of Us: e se la pandemia causata da un fungo ci colpisse davvero?

6 Febbraio 2023 – 9:20

Per quanto la diffusione di un fungo in grado di prendere il controllo del cervello umano sia abbastanza implausibile, la resistenza ai farmaci antifungini lo è purtroppo molto meno. Ecco cosa dice la scienza

Fonte: Wired