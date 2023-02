Terremoto in Turchia e Siria: come inviare donazioni online

6 Febbraio 2023 – 19:45

Come inviare donazioni e aiuti alle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria: le risorse online per farlo in modo sicuro.

The post Terremoto in Turchia e Siria: come inviare donazioni online appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico