IA generative: Google investe 300 milioni in Anthropic

6 February 2023 – 16:38

L’azienda di Mountain View ha investito circa 300 milioni di dollari in Anthropic,, startup che sviluppa Claude, un chatbot concorrente di ChatGPT.

