AirPods Max: nessun nuovo modello prima del 2024

6 February 2023 – 13:12

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple lancerà la seconda generazione di AirPods Max tra la seconda metà del 2024 e la prima metà del 2025.

