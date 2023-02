Engie: Energia e Gas con prezzo all’ingrosso

5 February 2023 – 12:27

Engie propone nel suo sito internet ancora fino al 7 Febbraio 2023 la sua Agile Energia con prezzi all’ingrosso senza alcun rincaro! Quest’interessante proposta è sicuramente una delle più valide attualmente presenti nel mercato dell’energia. Questo perché il fornitore transalpino guadagna solamente sul costo di commercializzazione al dettaglio pari a 162 euro. Engie: Gas ed […]

Fonte: Punto Informatico