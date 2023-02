Energia, nel 2022 l’Europa ne ha prodotta di più da eolico e solare che dal gas

3 Febbraio 2023 – 9:20

Il centro studi Ember ha calcolato che le due fonti rinnovabili hanno sorpassato il gas. Ma non è così in tutti i Paesi: in Italia, per esempio, rimane ancora la fonte prevalente

Fonte: Wired