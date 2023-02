Anche Meta ha usato lo scraping per raccogliere dati

3 February 2023 – 16:19

Meta ha collaborato per almeno sei anni con Bright Data, azienda israeliana che effettua lo scraping dei dati da vari siti di e-commerce.

The post Anche Meta ha usato lo scraping per raccogliere dati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico