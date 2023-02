myPOS: POS senza canone con conto multivaluta e carta business Visa gratuita

2 February 2023 – 13:10

Con un conto e un terminale POS myPOS potrai accettare carte di credito, debito e prepagate emesse dalle istituzioni bancarie più popolari al mondo.

The post myPOS: POS senza canone con conto multivaluta e carta business Visa gratuita appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico