CryptoRom: nuova truffa con app iOS e Android

2 February 2023 – 13:11

Dopo aver contatto le vittime tramite Facebook Dating e Tinder, i cybercriminali chiedono di effettuare un investimento in criptovalute con app fake.

