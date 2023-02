Chiavetta USB Kingston 128GB in errore di prezzo su Amazon

2 February 2023 – 10:36

Grazie Amazon che oggi per un probabile errore di prezzo stai vendendo la fantastica Chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia M a soli 11€.

The post Chiavetta USB Kingston 128GB in errore di prezzo su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico