Acea: sito offline per attacco ransomware (update)

2 February 2023 – 18:31

Acea ha subito un attacco ransomware (probabilmente da parte del gruppo Black Basta) che ha messo fuori uso i sistemi IT e il sito web.

The post Acea: sito offline per attacco ransomware (update) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico