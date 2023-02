SSD portatile Crucial X8 da 2TB al suo MINIMO STORICO

1 February 2023 – 19:04

Il Crucial X8 1TB è un SSD pensato soprattutto per l’utilizzo professionale, ma si adatta perfettamente all’uso quotidiano di chiunque.

The post SSD portatile Crucial X8 da 2TB al suo MINIMO STORICO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico