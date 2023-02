Rispetto GDPR: maggiori controlli per le Big Tech

1 February 2023 – 13:09

La Commissione europea incrementerà i controlli sull’applicazione del GDPR da parte delle autorità dei singoli paesi nei confronti delle Big Tech.

