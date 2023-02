Notebook con Ryzen 7, 8GB RAM, SSD 512GB e GTX 1650: 300€ di sconto

1 February 2023 – 16:25

Acer Swift X è un ottimo notebook che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon con uno sconto di ben 300 euro sul listino.

The post Notebook con Ryzen 7, 8GB RAM, SSD 512GB e GTX 1650: 300€ di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico