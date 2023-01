Twitter diventerà una piattaforma di pagamento

31 January 2023 – 10:30

Twitter ha richiesto licenze normative per diventare una piattaforma di pagamento negli Stati Uniti, competerà con PayPal, Venmo e Apple Pay.

The post Twitter diventerà una piattaforma di pagamento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico