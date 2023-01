La rivoluzione Iliad per la fibra ottica parte da questa tariffa

31 January 2023 – 12:02

La rivoluzione Iliad inizia con una tariffa mobile che abbassa il prezzo di quella di telefonia fissa. Vediamo tutti i dettagli di questa offerta.

The post La rivoluzione Iliad per la fibra ottica parte da questa tariffa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico