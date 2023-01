Alfredo Cospito: chi è l’anarchico al 41-bis

31 Gennaio 2023 – 21:20

Condannato al 41-bis per un attentato che non ha provocato né morti né feriti, considerato strage politica. Reato previsto dall’articolo 285, che però non è stato applicato né per le stragi di Capaci e via D’Amelio, né per quella della stazione di Bologna

Fonte: Wired