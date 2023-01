AirPods: Apple inizia a costruire componenti in India

31 January 2023 – 12:42

Apple ha avviato la costruzione della custodia per AirPods in India, l’azienda sta spostando la produzione degli auricolari dalla Cina.

The post AirPods: Apple inizia a costruire componenti in India appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico