Peste suina africana: i casi in Italia continuano ad aumentare

30 Gennaio 2023 – 9:20

In Sardegna e nel Lazio la situazione appare sotto controllo, mentre aumentano le segnalazioni di peste suina africa in Piemonte e Liguria. Servono più risorse per arginare il rischio che il virus arrivi a colpire gli allevamenti di suini del Nord Italia

Fonte: Wired