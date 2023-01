Con SelfyConto paghi ovunque e fai crescere i risparmi

30 January 2023 – 13:29

Oltre a poter pagare ovunque, con SelfyConto è possibile far crescere i risparmi con un tasso di interesse del 45. Vediamo come è possibile farlo.

The post Con SelfyConto paghi ovunque e fai crescere i risparmi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico