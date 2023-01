Chip, la globalizzazione mette a rischio il futuro di Taiwan?

30 Gennaio 2023 – 9:20

Il raddoppio del produttore Tsmc già certo negli Stati Uniti e quello sempre più vicino in Giappone. E poi anche lo sbarco in Germania (e in Europa). I semiconduttori made in Taiwan conquistano il mondo. Sull’isola, però, in molti non sono contenti della scelta

Fonte: Wired