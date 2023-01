Altoparlanti da collo Sony: l’innovazione è a metà prezzo su Amazon (-47%)

30 January 2023 – 16:25

I Neckband speaker, che possiamo tradurre come altoparlanti da collo, sono in offerta su Amazon quasi a metà prezzo: scopri qualcosa di unico.

The post Altoparlanti da collo Sony: l’innovazione è a metà prezzo su Amazon (-47%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico