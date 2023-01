Xiaomi 11T Pro: offerta al TOP su Amazon, risparmi oltre 300 euro

27 January 2023 – 18:30

Xiaomi 11T Pro, lo smartphone con fotocamera professionale da 108 megapixel, è oggi in offerta su Amazon e risparmi più di 300 euro.

