OnePlus Pad, il primo tablet: l’annuncio a Cloud11

27 Gennaio 2023 – 19:45

OnePlus Pad sarà il primo tablet del brand: l’annuncio è atteso per il 7 febbraio, insieme al lancio mondiale dello smartphone OnePlus 11.

