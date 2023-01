Mimic sfrutta Everything per trovare e cifrare i file

27 January 2023 – 10:32

Mimic è un nuovo ransomware che sfrutta il tool Everything per cercare i file da cifrare, evitando quelli che servono per avviare il sistema operativo.

